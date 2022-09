Terremoto in Val di Susa, scossa di magnitudo 2.7 (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella notte nell’area di Chiusa San Michele, in provincia di Torino. L’Ingv ha localizzato l’epicentro Sacra San Michele, vicino la Val di Susa, ad una profondità di 12 chilometri. La scossa sarebbe stata avvertita dalla popolazione. Non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Unadidi2.7 è avvenuto nella notte nell’area di Chiusa San Michele, in provincia di Torino. L’Ingv ha localizzato l’epicentro Sacra San Michele, vicino la Val di, ad una profondità di 12 chilometri. Lasarebbe stata avvertita dalla popolazione. Non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

ledicoladelsud : Terremoto in Val di Susa, scossa di magnitudo 2.7 - lifestyleblogit : Terremoto in Val di Susa, scossa di magnitudo 2.7 - - infoitinterno : Due scosse di terremoto: epicentro in Val di Susa - fisco24_info : Terremoto in Val di Susa, scossa di magnitudo 2.7: (Adnkronos) - Nell'area di Chiusa San Michele, in provincia di T… - infoitinterno : Due scosse di terremoto 2,7 nella notte in Val di Susa con epicentro Sacra di San Michele -