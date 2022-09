Supplenza da GaE, GPS, graduatorie di istituto: conseguenze per la rinuncia. C’è solo un caso in cui non c’è sanzione (Di giovedì 15 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022: raccomandiamo ai docenti ancora in lizza per l'attribuzione delle nomine al 31 agosto e 30 giugno di leggere con attenzione le conseguenze per una eventuale rinuncia. L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 ha infatti introdotto delle novità ma una cosa è leggere la normativa, altro è trovarsi nel marasma delle nomine e dover assumere una decisione in pochi giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022: raccomandiamo ai docenti ancora in lizza per l'attribuzione delle nomine al 31 agosto e 30 giugno di leggere con attenzione leper una eventuale. L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 ha infatti introdotto delle novità ma una cosa è leggere la normativa, altro è trovarsi nel marasma delle nomine e dover assumere una decisione in pochi giorni. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenza da GaE, GPS, graduatorie di istituto: conseguenze per la rinuncia. C’è solo un caso in cui non c’è sanzio… - lacittanews : Di Nino Sabella L’aspirante, che ottiene la supplenza da GaE o GPS, non può poi ottenerne un’altra… -