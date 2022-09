Scontro auto-moto sulla provinciale 470: ferito un 16enne (Di giovedì 15 settembre 2022) Valbrembo. Incidente giovedì mattina sulla strada provinciale 470 Dalmine-Villa d’Almè. Intorno alle 8.30, lungo il tratto in trincea nel territorio di Valbrembo, un auto e una moto si sono scontrate. sulla due ruote un ragazzo di 16 anni, che è rimasto ferito. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: il personale medico ha prestato le prime cure al giovane e lo ha trasferito in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Per i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri. Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022) Valbrembo. Incidente giovedì mattinastrada470 Dalmine-Villa d’Almè. Intorno alle 8.30, lungo il tratto in trincea nel territorio di Valbrembo, une unasi sono scontrate.due ruote un ragazzo di 16 anni, che è rimasto. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: il personale medico ha prestato le prime cure al giovane e lo ha trasin codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Per i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri.

