Sampdoria | Giampaolo non è a rischio | Spezia non è l'ultima spiaggia

sportface2016 : +++#Sampdoria, #Giampaolo: 'Dopo l'espulsione di #Leao #Fabbri ha arbitrato a senso unico per rimettere a posto tutto'+++ #SerieA - clubdoria46 : #SpeziaSamp non è decisiva #Giampaolo. La posizione della società #samp - Dalla_SerieA : Tecnico-tattico al “Mugnaini”, Trimboli in gruppo - - GTimossi : RT @Telenord: Sampdoria, gli insulti all'arbitro costano 2 turni di squalifica a Giampaolo - clubdoria46 : #Sampdoria, #Cassano fa una critica a #Giampaolo. Le parole #samp -

Laprosegue a Bogliasco la preparazione alla trasferta della Spezia. Dopo la riunione in sala video, Marcoe lo staff hanno diretto una sessione tecnico - tattica sul campo 1 del '...Commenta per primo La stangata rifilata all'allenatore dellaMarcodopo l'espulsione rimediata contro il Milan (due giornate per il tecnico blucerchiato, che si è visto sventolare in faccia un 'rosso' dopo un insulto all'arbitro Fabbri) non ...Derby tra Spezia e Sampdoria alla 7ª giornata di Serie A: le info sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.Continuano a correre incontrollate le voci relative alla cessione della Sampdoria. In queste ore a Genova, sponda blucerchiata, si era diffusa la notizia di una presenza a Genova del barese Francesco ...