Presto le risposte di Alexa potrebbero diventare spot di prodotti sponsorizzati (Di giovedì 15 settembre 2022) La pubblicità è l'anima del commercio. Poteva, dunque, il più grande portale di e-commerce non seguire questo antico adagio e aprire le porte alla possibilità di utilizzare uno dei propri dispositivi di punta (anche se negli ultimi anni si registra un calo di vendite) dell'azienda per "offrire" agli utenti risposte in cui si fa riferimento ad alcuni prodotto in vendita anche su Amazon? Quella che sembrava essere un'ovvietà nel recente passato, era rimasta nei meandri delle aspettative per molto tempo. Ora, però, i tempo sembrano maturi e tra le risposte agli interrogativi posti ad Alexa potrebbero arrivare – a breve – anche spot riferiti a prodotti sponsorizzati. LEGGI ANCHE > Anche Alexa parla in corsivo Ad annunciarlo è stata la stessa Amazon con ...

