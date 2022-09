Operazione dei Carabinieri di Monreale, arrestati due uomini per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente (Di giovedì 15 settembre 2022) I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno arrestato un 46enne e un 25enne con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un servizio antidroga nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre si recavano presso un casolare abbandonato, in zona rurale, dove avrebbero gestito una serra indoor creata per la coltivazione di cannabis. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto circa 430 esemplari di cannabis, con fusti dell’altezza media di 140 cm, coltivati in vaso. L’attività illecita veniva svolta con l’ausilio di attrezzature per il riscaldamento e l’irrigazione, alimentate grazie a un allaccio abusivo alla rete ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 15 settembre 2022) Idella Compagnia dihanno arrestato un 46enne e un 25enne con l’accusa didie furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un servizio antidroga nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela, i militari hanno sorpreso i duementre si recavano presso un casolare abbandonato, in zona rurale, dove avrebbero gestito una serra indoor creata per ladi cannabis. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto circa 430 esemplari di cannabis, con fusti dell’altezza media di 140 cm, coltivati in vaso. L’attività illecita veniva svolta con l’ausilio di attrezzature per il riscaldamento e l’irrigazione, alimentate grazie a un allaccio abusivo alla rete ...

