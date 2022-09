No! Questo video non riprende la Regina Elisabetta che «lancia cibo ai bambini africani» (Di giovedì 15 settembre 2022) Negli ultimi giorni è apparsa una notizia falsa che vede protagonista la Regina Elisabetta II, venuta a mancare lo scorso 8 settembre. Dopo la già smentita fake news riguardo il gruppo dei ballerini irlandesi che avrebbe ballato fuori da Buckingham Palace per festeggiarne il decesso, è il turno di un video di diversi anni fa. Secondo alcuni utenti, raffigurerebbe la Regina mentre «lancia del cibo ai bambini africani». Per chi ha fretta: Un video che riprende due donne mentre lanciano piccoli oggetti ad alcuni bambini è stato condiviso sui social Alcuni utenti affermano che si tratti della Regina Elisabetta che lancia delle ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Negli ultimi giorni è apparsa una notizia falsa che vede protagonista laII, venuta a mancare lo scorso 8 settembre. Dopo la già smentita fake news riguardo il gruppo dei ballerini irlandesi che avrebbe ballato fuori da Buckingham Palace per festeggiarne il decesso, è il turno di undi diversi anni fa. Secondo alcuni utenti, raffigurerebbe lamentre «delai». Per chi ha fretta: Unchedue donne mentreno piccoli oggetti ad alcuniè stato condiviso sui social Alcuni utenti affermano che si tratti dellachedelle ...

