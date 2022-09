Musetti sul ritiro di Federer: “In tanti come me hanno sognato di diventare come lui” (Di giovedì 15 settembre 2022) “La notizia di Roger fa un po’ male, anche se tanti se l’aspettavano che si ritirasse a Basilea o alla Laver Cup. E’ una notizia triste. tanti come me, che hanno sognato di diventare come lui, perdono un mito. Ma non lo perderemo mai come punto di riferimento anche fuori dal campo, e ovviamente come grandissimo giocatore. Spero di rivederlo e un giorno di poterci scambiare qualche palla”. Parole di Lorenzo Musetti, che da Bologna esprime il suo pensiero dopo l’annuncio del ritiro da parte di Roger Federer. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) “La notizia di Roger fa un po’ male, anche sese l’aspettavano che si ritirasse a Basilea o alla Laver Cup. E’ una notizia triste.me, chedilui, perdono un mito. Ma non lo perderemo maipunto di riferimento anche fuori dal campo, e ovviamentegrandissimo giocatore. Spero di rivederlo e un giorno di poterci scambiare qualche palla”. Parole di Lorenzo, che da Bologna esprime il suo pensiero dopo l’annuncio delda parte di Roger. SportFace.

