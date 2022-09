Midtjylland-Lazio, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2022/2023 (Di giovedì 15 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Midtjylland-Lazio, match della seconda giornata dei gironi di Europa League 2022/2023. In terra danese i biancocelesti vanno a caccia di una vittoria per proseguire a gonfie vele il cammino nella competizione europea, ma occhio ai padroni di casa che con fisicità e dinamismo possono mettere in difficoltà gli ospiti. Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 15 settembre. Midtjylland-Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Ile isu Sky edi, match della seconda giornata dei gironi di. In terra danese i biancocelesti vanno a caccia di una vittoria per proseguire a gonfie vele il cammino nella competizione europea, ma occhio ai padroni di casa che con fisicità e dinamismo possono mettere in difficoltà gli ospiti. Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 15 settembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi e sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace.

DiMarzio : #UEL | @OfficialSSLazio, le parole di #Sarri in conferenza stampa - laziolivetv : #Midtjylland #Lazio, probabili formazioni: cambia il tridente offensivo - LALAZIOMIA : Europa League, Midtjylland-Lazio, Sarri: 'Ora serve il tris' - La Gazzetta dello Sport - aangariswant : RT @LazioNews_24: Le parole del mister alla vigilia del match! #Sarri #UEL #EuropaLeague - Luxgraph : Diretta Midtjylland-Lazio ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni… -