Live Roma-Helsinki 3-0: Belotti serve il tris (Di giovedì 15 settembre 2022) La Roma di Josè Mourinho torna in campo per l'Europa League. Nella seconda giornata della fase a gironi ospita l'Helsinki all'Olimpico. Contro la squadra più titolata della... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladi Josè Mourinho torna in campo per l'Europa League. Nella seconda giornata della fase a gironi ospita l'all'Olimpico. Contro la squadra più titolata della...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. LIVE Roma-Helsinki 2-0, gol di Dybala e Pellegrini: ospiti in 10. Matic impegna azard - corgiallorosso : LIVE Roma-Helsinki 3-0 (46' Dybala, 48' Pellegrini, 68' Belotti) 69' Bove per Pellegrini - siamo_la_Roma : ?? Terzo gol per la #Roma! ?? Prima rete per #Belotti in giallorosso e 3-0 #ASRoma #RomaHelsinki - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 68' TRIIIIIS ROMA!! Esulta anche #Belotti: prima rete del Gallo in giallorosso ???? ??? #RomaHelsinki 3-0 ??? #Istanbu… -