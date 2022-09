Lecce, test d’ingresso sbagliato al corso di Scienze infermieristiche: salta la prova d’ammissione (Di giovedì 15 settembre 2022) Domande sbagliate nel test d’ingresso e addio esame. È successo alla prova di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche previsto per la mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, a Lecce, dove le centinaia di candidati presenti sono stati costretti a tornarsene a casa. La prova è stata annullata nell’immediato per un grosso errore di buste: le domande contenute nel plico inviato dal Consorzio interuniversitario Cineca erano quelle destinate alla selezione per la laurea magistrale. La commissione esaminatrice ha constatato l’errore al momento dell’apertura della busta comunicando così ai 296 candidati presenti l’impossibilità di procedere con la prova. Gli aspiranti infermieri, provenienti anche dalle province ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Domande sbagliate nele addio esame. È successo alladi ammissione aldi laurea triennale inprevisto per la mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, a, dove le centinaia di candidati presenti sono stati costretti a tornarsene a casa. Laè stata annullata nell’immediato per un grosso errore di buste: le domande contenute nel plico inviato dal Consorzio interuniversitario Cineca erano quelle destinate alla selezione per la laurea magistrale. La commissione esaminatrice ha constatato l’errore al momento dell’apertura della busta comunicando così ai 296 candidati presenti l’impossibilità di procedere con la. Gli aspiranti infermieri, provenienti anche dalle province ...

LaGazzettaWeb : Test errato per Scienze Infermieristiche, salta la prova a Lecce - TeleAppula : Professioni sanitarie, in 306 all’Unimol per test ingresso - PugliaStream : Concorso per infermieri, i test sono sbagliati e la prova salta: polemiche a Lecce - leccesocialtour : Morti dopo lo sport, due casi in una settimana. Il cardiolochirurgo: «Sempre un test da sforzo» -… - PugliaStream : Morti dopo lo sport, due casi in una settimana. Il cardiochirurgo: «Sempre un test da sforzo» -