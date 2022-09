Kjaer: “Il Napoli sta fecendo bene, partita importante ma non decisiva” (Di giovedì 15 settembre 2022) Simon Kjaer presente la sfida al Napoli Il Milan e il Napoli si affronteranno nel big match di domenica sera allo stadio San Siro. Simon … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 settembre 2022) Simonpresente la sfida alIl Milan e ilsi affronteranno nel big match di domenica sera allo stadio San Siro. Simon … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : Kjaer e l'attesa per Milan-Napoli: 'Non decisiva, ma molto importante': Il difensore danese si candida per un posto… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Kjaer: 'Tomori-Kalulu formidabili, mostriamo al Napoli chi è il Milan. Dal Pallone d'oro alla rottura del ginocchio. https:/… - Spazio_Napoli : Kjaer 'sfida' il #Napoli e promette battaglia in vista del match di domenica a San Siro ?? 'Chi farà più punti pri… - PianetaMilan : #MilanNapoli, #Kjaer: “Faremo di tutto per vincere, dobbiamo fare il Milan” @acmilan #milan #acmilan #sempremilan - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Kjaer: 'Napoli, faremo di tutto per vincere, ma non è decisiva' -