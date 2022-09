Giorgia Meloni dice che lavorerà per applicare il “diritto a non abortire” (che esiste già) | VIDEO (Di giovedì 15 settembre 2022) C’è un presupposto che ha portato il Parlamento italiano, nel lontano 1978, ad approvare e far entrare in vigore la famosa legge 194, quella sul diritto all’aborto: permettere a tutte le donne che vivono sul territorio italiano di procedere all’interruzione di gravidanza in base ai presupposti previsti dalla normativa. Insomma, un’iniziativa legislativa per andare a colmare un vuoto giuridico che impediva di andare in quella direzione. Oggi, nel 2022, i politici continuano a fare propaganda su questo tema. Non potendo, essendo un tema molto caro a buona parte dell’opinione pubblica, sostenere l’ipotesi di una cancellazione di quel diritto acquisito, si lanciano battaglie del tutto inesistenti. Come quella di Giorgia Meloni che continua a ripetere che, una volta al governo, vorrà garantire alle donne il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) C’è un presupposto che ha portato il Parlamento italiano, nel lontano 1978, ad approvare e far entrare in vigore la famosa legge 194, quella sulall’aborto: permettere a tutte le donne che vivono sul territorio italiano di procedere all’interruzione di gravidanza in base ai presupposti previsti dalla normativa. Insomma, un’iniziativa legislativa per andare a colmare un vuoto giuridico che impediva di andare in quella direzione. Oggi, nel 2022, i politici continuano a fare propaganda su questo tema. Non potendo, essendo un tema molto caro a buona parte dell’opinione pubblica, sostenere l’ipotesi di una cancellazione di quelacquisito, si lanciano battaglie del tutto innti. Come quella diche continua a ripetere che, una volta al governo, vorrà garantire alle donne il ...

Max46989159 : RT @fdi_TS: Noi tifiamo Giorgia Meloni - Maximo25188 : RT @erretti42: Giorgia Meloni: 'Daremo alle donne il diritto a non abortire' E chi spara minchiate di questa portata vorrebbe governare il… - xalatus_ : RT @orgiagi: Giorgia Meloni urla sempre. Urla e basta. Urla perché le sue argomentazioni sono deboli. La disprezzo. - Valeriontina : RT @Misurelli77: Daremo alle donne il diritto di non abortire.(Donna Giorgia Meloni) Il diritto di poter scegliere,le donne lo hanno ottenu… - Prendinprestito : RT @maurovanetti: Non tutti ricordano che tra i maggiori sdoganatori di Giorgia Meloni ci fu… Fausto Bertinotti. Era la sua vice alla presi… -