Gas, il piano dell’Europa non pone un freno: il prezzo aumenta ancora, perché? (Di giovedì 15 settembre 2022) Sono arrivare misure dal parte dell’Europa per il risparmio energetico. Nonostante tali indicazioni, il prezzo del gas non cenna a calare. Da cosa deriva questa situazione? Ecco tutti i motivi. Il prezzo del gas è uno dei temi più allarmante e che tiene l’Europa con il fiato sospeso. Dal benchmark olandese, in merito al mercato europeo, si parla di una cifra che ha superato i 230 euro per megawattora. Tale notizia fa chiedere come mai ci sia sempre una crescita e mai un calo. Adobe StockDi pochi giorni fa è stato l’intervento della Presidente Ursula von der Leyen, un intervento che ha servito a mostrare la strada all’Europa per i prossimi mesi. Nel suo discorso ha svelato un clima di profonda stabilità che ci attende nei prossimi mesi. Periodo che deve vedere l’azione del piano fatto dall’Europa. Al ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 settembre 2022) Sono arrivare misure dal parteper il risparmio energetico. Nonostante tali indicazioni, ildel gas non cenna a calare. Da cosa deriva questa situazione? Ecco tutti i motivi. Ildel gas è uno dei temi più allarmante e che tiene l’Europa con il fiato sospeso. Dal benchmark olandese, in merito al mercato europeo, si parla di una cifra che ha superato i 230 euro per megawattora. Tale notizia fa chiedere come mai ci sia sempre una crescita e mai un calo. Adobe StockDi pochi giorni fa è stato l’intervento della Presidente Ursula von der Leyen, un intervento che ha servito a mostrare la strada all’Europa per i prossimi mesi. Nel suo discorso ha svelato un clima di profonda stabilità che ci attende nei prossimi mesi. Periodo che deve vedere l’azione delfatto dall’Europa. Al ...

_Nico_Piro_ : richiederà giorni per essere “compensato”; dall’altro questa vittoria è fondamentale non sul piano militare ma su q… - antoinelles : @TheNews63724257 Sì ok, la crisi del gas è reale, lo abbiamo capito. È per questo che è stato elaborato il piano REPower EU. - PagineEsteri : GAS. Macron manda la Legione Straniera a presidiare gli impianti nello Yemen - francescogrillo : Quanto costa e quanto tempo richiede un piano di sostituzione dell'energia fossile (petrolio, gas) con rinnovabile… - ravanin58 : RT @RaffaelePizzati: Il piano “no trivelle” stato varato dal Governo Conte I (M5+Lega) come alternativa alla trivellazione ed estrazione de… -