Contraccezione | in Italia il 48% delle donne si informa su internet

(Adnkronos) – Una donna Italiana in età fertile su 3 non ha mai chiesto al proprio ginecologo informazioni sulla Contraccezione, mentre il 48% si è informata attraverso internet e quasi il 50% ignora la disponibilità di metodi a lunga durata d'azione. Lo rivela la ricerca 'Lo stato dell'arte e i bisogni di formazione e informazione delle donne Italiane in area Contraccezione', condotta da DoxaPharma su un campione di mille donne Italiane tra i 18 e i 40 anni e presentata nel corso dell'evento scientifico-istituzionale 'Her Promise' di Organon – azienda farmaceutica globale dedicata alla salute femminile in ogni fase della vita – nel primo anniversario del lancio della propria ...

