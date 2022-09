Chelsea - Salisburgo 1 - 1 | gol e highlights

AntoVitiello : Classifica del gruppo E di #ChampionsLeague dopo due turni #Milan 4 punti #DinamoZagabria 3 punti #Salisburgo 2 punti #Chelsea 1 punto - Ante_Rebic_12 : RT @theMilanZone_: ?? Finita a Stamford Bridge, #Milan attualmente primo nel girone. #Milan 4 #DinamoZagreb 3 #Salisburgo 2 #Chelsea 1 - notizie_milan : Champions League: il Salisburgo ferma anche il Chelsea - Livia_DiGioia : RT @russ_mario1: Con questo Chelsea, bisogna provarci. Mi sembra un cantiere aperto. Il Salisburgo con una partita onestissima si è portata… - Rossonerosemper : Oggi però non ci racconta di quanto è scarso il Milan perché ha pareggiato col Salisburgo dopo che ci ha pareggiato anche il Chelsea. -

Ilnon va oltre il pareggio nella prima panchina europea del nuovo allenatore Potter: nel match valido per il gruppo E di Champions League ...... mentre quest'anno gli avversari sono statie Dinamo Zagabria, ma i 4 punti e il ... che non più tardi di una settimana fa aveva superato niente po'po' di meno che il. La prima ...Il Chelsea non va oltre il pareggio nella prima panchina europea del nuovo allenatore Potter: nel match valido per il gruppo E di Champions League contro ...L'edizione di questa mattina di Tuttosport ritaglia uno spazio anche per l'altra partita del gruppo E, quello del Milan, che ha visto il Chelsea pareggiare contro il Salisburgo ...