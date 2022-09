Caterina Balivo, piovono critiche | “È la sua brutta copia”: erroraccio che rischia di affondarla (Di giovedì 15 settembre 2022) Nelle ultime ore, Caterina Balivo è finita al centro di una bufera di commenti negativi. La situazione si fa complessa: così non va Caterina Balivo (Rivedila7)Anche per Caterina Balivo, dopo due anni lontana dalla TV, è arrivato l’anno giusto per rimettersi in gioco. Quando è scoppiata la pandemia di Sars-CoV-2, infatti, era al timone di “Vieni da Me” su Rai1, nel primo pomeriggio. Il programma, di estremo successo, è stato però chiuso anticipatamente proprio per l’emergenza sanitaria e per lei sono iniziati due anni complessi. Oggi, però, è ritornata nel suo habitat naturale, esponendosi anche a grandi sfide. Nelle ultime ore, una delle sue principali trasmissioni per la stagione 2022/2023 è finita al centro della bufera: se le cose rimanessero così, potrebbe andare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 settembre 2022) Nelle ultime ore,è finita al centro di una bufera di commenti negativi. La situazione si fa complessa: così non va(Rivedila7)Anche per, dopo due anni lontana dalla TV, è arrivato l’anno giusto per rimettersi in gioco. Quando è scoppiata la pandemia di Sars-CoV-2, infatti, era al timone di “Vieni da Me” su Rai1, nel primo pomeriggio. Il programma, di estremo successo, è stato però chiuso anticipatamente proprio per l’emergenza sanitaria e per lei sono iniziati due anni complessi. Oggi, però, è ritornata nel suo habitat naturale, esponendosi anche a grandi sfide. Nelle ultime ore, una delle sue principali trasmissioni per la stagione 2022/2023 è finita al centro della bufera: se le cose rimanessero così, potrebbe andare ...

