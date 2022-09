A Udine ci si preparaper la rivoluzione quantistica

Leggi su udine20

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tra dieci anni la tecnologiapotrebbe rivoluzionare il nostro vivere quotidiano, ma già ora è strategico studiare le diverse sue applicazioni. È quanto sta facendo il “Quantum Machine Learning: from Fundamentals to Applications” organizzato da Centro internazionale di scienze meccaniche (Cism) e in svolgimento fino a venerdì 16 settembre. Sono una cinquantina i partecipanti al corso (32 in presenza e 20 da remoto), provenienti da tutto il mondo: oltre all’Italia, anche Gran Bretagna, Polonia, Singapore e addirittura Cile, solo per fare qualche esempio. I docenti, invece, sono esperti di fama mondiale. “La computazionesarà, per specifici problemi, milioni di volte più veloce rispetto a quella tradizionale in uso oggi – spiega Carla Piazza, coordinatrice del corso assieme a Giuseppe Serra e Francesco Petruccione – pensiamo che ...