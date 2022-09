A Qualiano arrivano i casting di Zecchino d’Oro 2023

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torna in Campania ilTour di. Domenica 18 settembre a(NA), tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell’edizionedellopotranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello. L’appuntamento è in Piazza del Municipio, domenica 18 settembre dalle 10 alle 17: una giornata intera dedicata ai più piccoli, in cui tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi insieme. Per partecipare aie provare a diventare uno dei solisti diè necessario iscriversi, sul sito: ...

