Youth League 2022/23: Milan vincente e convincente, con la Dinamo Zagabria è 3-0 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una vittoria straripate per il Milan in casa contro la Dinamo Zagabria nel match valevole per la seconda giornata dei gironi di Youth League 2022/23. La formazione rossonera trova il vantaggio quasi alla mezz'ora con il grande scambio tra Traoré, che fornisce l'assist, e El Hilali che apre le marcature. Al minuto 45? poi, i due si scambiano il favore, con Traoré a segno, assistito da El Hilali. All'intervallo si va sul 2-0 rossonero. Milan sempre in controllo di tutto il match, con i croati mai realmente pericolosi. Anche con i cambi la situazione non cambia ed anzi, dai cambi arriva il gol del definitivo 3-0. La marcatura è di Marko Lazetic, che all'esordio nella competizione, chiude il match con la sua marcatura nel terzo minuto di recupero. I rossoneri salgono ...

