Vite al limite | un ex paziente sconvolge i fan | una diretta in condizioni shock

Vite al limite è un programma seguitissimo anche in Italia, con i tanti fan che sperano sempre che i protagonisti delle varie puntate possano riuscire nella loro difficile impresa e riprendere in mano le proprie Vite. I pazienti, infatti, sono tutti caratterizzati da obesità patologica e si rivolgono alla clinica del dottor Nowzaradan a Houston per avviare un percorso di dimagrimento ed essere così sottoposti ad un intervento chirurgico di bypass gastrico. Tra i tanti personaggi che hanno appassionato i telespettatori c'è anche Steven Assanti, giunto nella clinica di Houston quando pesava 330 chili. Una mole gigantesca, derivata da forti problemi psicologici e da una dipendenza dai farmaci. Tuttavia, seppure con alcune difficoltà, Steven Assanti si è rimboccato le maniche ed è stato accettato per l'intervento di chirurgia ...

