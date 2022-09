Violentata in auto dopo una serata | 41enne arrestato dopo la denuncia di una ragazza

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 41 anni, ora indagato per violenza sessuale, sospettato di aver stuprato lo scorso fine settimana unadi 29 anni conosciuta nel corso di unanel...

indopo aver accettato un passaggio da un uomo conosciuto alla Vucciria in uno dei locali della movida. Una ragazza di 29 anni ha denunciato il 6 settembre ai poliziotti del ...... avevano deciso di comune accordo di dormire inper qualche ora, per poi ripartire all'alba e ... poco frequentato a quell'ora, e l'avrebbeper poi darsi alla fuga dopo aver portato a ...C'è un indagato per lo stupro avvenuto la scorsa settimana a Palermo, nel quartiere Vucciria. Fondamentale l'analisi di alcune telecamere che avrebbero permesso di identificare l'auto ...Dopo una notte insonne la giovane, assistita da un amico, ha denunciato il fatto agli agenti del Commissariato di Polizia ...