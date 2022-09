Traffico Roma del 14-09-2022 ore 18:00 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio in studio Massimo Vischi code per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale di Tor Cervara Verso il raccordo anulare intanto aumenta il Traffico sul Raccordo Anulare e troviamo rallentamenti e code in carreggiata esterna 3 alla Roma Fiumicino e La Romanina code anche in internet tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e poi essere dietro la Bufalotta è l’uscita per la Roma Teramo sulla Cassia bis code per lavori tra via della Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni stessa situazione sulla Cassia tra il raccordo è la auto in fila poi sulla via Salaria in direzione centro dall’ aeroporto dell’Urbe a via Gaiole in Chianti per una riduzione di carreggiata dovuta al lavori in tangenziale code per Traffico al corso ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi code per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale di Tor Cervara Verso il raccordo anulare intanto aumenta ilsul Raccordo Anulare e troviamo rallentamenti e code in carreggiata esterna 3 allaFiumicino e Lanina code anche in internet tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e poi essere dietro la Bufalotta è l’uscita per laTeramo sulla Cassia bis code per lavori tra via della Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni stessa situazione sulla Cassia tra il raccordo è la auto in fila poi sulla via Salaria in direzione centro dall’ aeroporto dell’Urbe a via Gaiole in Chianti per una riduzione di carreggiata dovuta al lavori in tangenziale code peral corso ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Giovanni Giolitti, tra piazza di Porta Maggiore e via Cavour - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Rocca Cencia, tra via Polense e via Casilina - CeoBru : RT @ivocamic: IL PARTITO DELLE ZTL E DELLE STRISCE BLU #GUALTIERI NON SI SMENTISCE Meno traffico? Più mezzi pubblici? No! #strisceblu aumen… - VAIstradeanas : 18:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Taranto -