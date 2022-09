Stop tetto manager PA | governo presenta emendamento soppressivo

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - petergomezblog : Stop al tetto di 240mila euro di stipendio dei superdirigenti pubblici, la reazione dei sindacati. Landini: “Atto i… - Agenzia_Ansa : Stipendi pubblici, stop al tetto dei manager. Rimpallo tra governo e partiti. 'Disappunto' da Palazzo Chigi dopo ch… - TorcoAlb : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Letta:… - brichiel : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Letta:… -

... come le micropolveri (Pm 10 e Pm 2,5) o il biossido di azoto, motivo per cui scatta loai ... la "scatola nera" voluta dalla Regione che permette di vedersi assegnato unmassimo di ...Il governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 41 bis, relativo al superamento aldei compensi dei super manager della P. A., inserito nel decreto Aiuti bis. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. 14 settembre 2022(Adnkronos) – Il governo ha presentato un emendamento soppressivo dell’art 41 bis del Decreto Aiuti bis che stoppa la deroga al tetto degli stipendi – fissato a 240mila annui – per cariche di vertice ...Roma, 14 set. (askanews) - Il governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 41 bis, relativo al superamento al tetto dei ...