Spalletti: ''Un girone per sentimentali del calcio'' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, fa il punto sulla sfida di Champions League contro i Rangers di ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luciano, tecnico del Napoli, fa il punto sulla sfida di Champions League contro i Rangers di ...

zazoomblog : Spalletti in conferenza: “Segnali positivi dal mio Napoli. Girone? Felice di giocare in questi stadi” - #Spalletti… - RBLXPlayer12 : @tuttonapoli Spalletti è stato il nostro miglior allenatore negli ultimi 3 anni, Gattuso a malincuore non l’ho vist… - LucianoQuaranta : Peccato per il gol sbagliato su rigore contro il Liverpool ci avrebbe permesso di essere primi nel girone per la di… - FranzonGiacomo : @CucchiRiccardo Spiace per il Napoli ma con Spalletti tutto si sgonfierà poco dopo l'inizio del girone di ritorno,… - darioburton75 : @ldtxv @CollarTurned_Up Quarta stagione di Spalletti, inizio pessimo, impennata di risultati da novembre, con primo… -