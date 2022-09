Salvini a Meloni: bollette non possono aspettare tre mesi (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Lo dico all'amica Giorgia: le bollette non possono aspettare tre mesi. Giorgia, Silvio, correre!". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Pescara."Perchè - ha detto ancora - perdere altro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Lo dico all'amica Giorgia: lenontre. Giorgia, Silvio, correre!". Lo ha detto il leader della Lega Matteoa Pescara."Perchè - ha detto ancora - perdere altro ...

