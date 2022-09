Raid vandalico contro la sede della Filt Cgil

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 settembre 2022) di Erika Noschese Vandalizzata ladi Salerno. Ieri notte, infatti, ignoti si sono introdotti presso la struttura che ospita l’organizzazione sindacale, distruggendo ogni cosa che si trovava davanti, procurando ingenti danni. Sull’accaduto sta indagando la polizia, intervenuta sul caso dopo la segnalazione del Segretario Generale Provinciale, Gerardo Arpino, che ieri mattina nel recarsi di primo mattino nellasi è trovato davanti ad uno spettacolo indegno per un Paese civile. Quanto accaduto ieri altro non è che un attacco mirato in quanto nello stesso stabile è ubicata anche laUil Trasporti che è rimasta “fortunatamente” indenne da qualsiasi danno. “Certamente è un atto intimidatorio e ...