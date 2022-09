Pierpaolo Pretelli svela sul cast del GF VIP 7 | “Ho le mie simpatie”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 settembre 2022)quest’anno ritorna al Grande Fratello Vip 7 in un ruolo inedito. Insieme a Soleil Sorge sarà conduttore del GF VIP PARTY, il talk only on demand di Mediaset Infinity. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7rivela: “Spero di portare leggerezza e simpatia” Ai microfoni del settimanale Chi (in edicola da stamani) il vippone racconta che cos’ha in mente per il talk show che accompagnerà tutte le puntate del reality di Canale 5. “Faro? domande ficcanti, cerchero? di estrapolare rivelazioni da parenti, nonne e fratelli dei vipponi. Saro? un cacciatore di gossip, sempre con il sorriso. Spero di portare leggerezza e simpatia”. La sua fidanzata Giulia Salemi è molto contenta del ruolo che gli è stato affidato, l’anno scorso era stata lei a condurre il talk e ora ...