Ordina online e il pacco arriva con una 'sorpresa': un ragno di 10 cm (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quanto a storie bizzarre, Reddit resta imbattibile. Il forum è ricco di testimonianze degli utenti come ad esempio quella lasciata da Dustydeal. "Stavo aprendo un pacco arrivato dalla Cina quando ho scoperto questa bestia larga più di dieci centimetri". Che bestia? Ebbene, un ragno. Secondo i tanti che hanno commentato il post (con foto) dell'uomo, potrebbe essere un ragno cacciatore, rimasto schiacciato verosimilmente durante il viaggio. I ragni cacciatori (sparassidae) hanno dimensioni considerevoli ma mordono esseri umani solo se provocati. Dopo qualche giorno di gonfiore e arrossamento della zona, il dolore sparisce e non ci sono conseguenze. Ma vallo a spiegare ai commentatori: "Brucia tutto", "Grazie per aver alimentato i miei incubi", "Orrido", "Che paura" sono solo alcune delle reazioni che ha suscitato la ...

