Napoli | Gazzetta | “Ibrox con i giovani possiamo farcela”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lale parole di Spalletti prima della grande trasferta disenza tifosi azzurri. “La sfrontatezza finora è stata una delle caratteristiche più accattivanti della squadra di Spalletti. Che era il primo a temere la minor esperienza dei suoi rispetto alla squadra dell’anno scorso. Dal difensore coreano Kim, passando anche per l’esterno Olivera, da Kvaratskhelia sino a Simeone e Raspadori, tutti finora hanno dato ottime risposte al tecnico, quando sono stati utilizzati. Mostrando di non avvertire la pressione ambientale. Spalletti si è complimentato con De Giorgi e la sua Nazionale di pallavolo che porta un insegnamento importante. La gioventù è un valore aggiunto e non un difetto se dietro c’è tanto lavoro fatto bene. In campo e nella testa. Sicuramente in campo ...

Khvicha Kvaratskhelia - Kim Min Jae L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport loda la campagna acquisti del Napoli. In vista della seconda partita di Champions, la Rosea scrive che Spalletti ha ... Dopo il grande successo contro il Liverpool, il Napoli in Champions affronta la trasferta di Glasgow contro i Rangers. Rispetto all'ultima partita ... Spalletti: "La vigilia Champions è come quella di Natale, andiamo a scartare i regali"