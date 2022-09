(Di mercoledì 14 settembre 2022) La nomina. La storica responsabile dei Servizi educativi della Gamec scelta dalla Direzione regionale per creare legami forti tra l’arte e le comunità.

L'Eco di Bergamo

...incarichi gli furono conferiti da illustri personaggi del Ducato di Milano oppure da altri... commissionato da Alvise Campagnari, oggi conservato aiVaticani, esposta al pubblico per la ......00 - Cerimonia di consegna del progetto '1oo Alberi per i 100 anni dell'Autodromo'Civici, ...30 - 19:00 - Concerto delle Orchestre Regionali della Rete dei Licei MusicaliPiazza ... Musei lombardi, Giovanna Brambilla curerà i progetti territoriali La nomina. La storica responsabile dei Servizi educativi della Gamec scelta dalla Direzione regionale per creare legami forti tra l’arte e le comunità. «La Direzione regionale Musei Lombardia dà il b ...Ospita 128 opere di 54 artisti italiani e internazionali, con molti giovani nomi dell'arte contemporanea al fianco dei grandi maestri, la Bocconi Art Gallery. (ANSA) ...