MCCLEAN E IL RIFIUTO AL MINUTO DI SILENZIO PER LA REGINA

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Broken bottles under children’s feetBodies strewn across the dead-end street.But I won’t heed the battle callIt puts my back upPuts my back up against the wall.” Cantava Bono nel 1983. Una strofa della famosissima Sunday Bloody Sunday, scritta dagli U2 per ricordare una delle pagine più brutte della storia britannica post Seconda Guerra Mondiale. In quella domenica datata 30 gennaio 1972, morirono quattordici civili a Derry, in Irlanda, per mano del 1º Battaglione del Reggimento Paracadutisti dell’esercito britannico, il quale sparò sulla folla di cattolici riuniti in piazza per manifestare in favore dei diritti civili. Il conflitto prima ideologico e religioso, poi trasformatosi in guerriglia vera e propria, tra cattolici repubblicani e protestanti unionisti protetti dalla Corona, prese una piega terribile dopo quella domenica. La gente in piazza manifestava contro “l’Internement”, ...