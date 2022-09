Le leonesse di Nanni Moretti | il calcio come riscatto “Las Leonas” metafora esistenziale

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella via di tutti i giorni devono affrontare sfide quotidiane spesso pesanti, difficili, che in molti schivano puntando a salari migliori, impieghi più onorevoli. Sono le donne, quasi tutte badanti, domestiche o tate, soprattutto provenienti dal Sud America, ma anche marocchine, moldave, capoverdiane, cinesi, italiane, le calciatrici protagoniste di “Las“, il documentario di Chiara Bondì e Isabel Achával, che verrà presentato in esclusiva allo Spazio Alfieri di Firenze il 15 e 16 settembre dopo aver esordito sul grande schermo più prestigioso d’Italia, alle Giornate degli Autori nella sezione Notti veneziane della Mostra del Cinema di Venezia. Prodotto dalla Sacker di, presente nel film in un cameo, sarà in sala da giovedì 15, mentre il giorno successivo, alle 21.30, il pubblico avrà anche la possibilità di ...