Kiev | “Attacchi russi su tutta la linea del fronte a Donetsk” Usa | “Per la prima volta Mosca ammette una sconfitta | a Kharkiv”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’esercito russo sta attaccando in tutte le aree della regione didove passa ladel. Lo dice il capo militare regionale Pavlo Kyrylenko, secondo il quale in particolare c’è stato un massiccio bombardamento nella città di Avdiivka: “Le bombe hanno colpito di nuovo la parte vecchia e centrale della città. Non abbiamo ancora informazioni sufficienti su eventuali vittime e danni”, ha precisato. Invece, il Pentagono ha constatato che “un certo numero di soldati” disi sono ritirati dalla regione ucraina di, nonostante la loro presenza rimanga estesa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa americano, il generale Pat Ryder. L’Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) ha riferito poi che il Cremlino, per la...