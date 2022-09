In arrivo temporali, vento e crollo termico di 10 gradi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Adesso abbiamo una data: il 17 settembre l'estate 2022, caldissima, opprimente, afosa e ovunque da record, finirà. È previsto, infatti, un tracollo delle temperature anche di 10-12 C, tireremo fuori i cappotti in questo weekend che sarà autunnale su gran parte dello Stivale e addirittura invernale sulle Alpi di confine con l'arrivo di qualche fiocco di neve oltre i 1700 metri. La configurazione meteorologica generale a livello europeo - spiega il sito www.iLMeteo.it - vede in queste ore il lento spostamento dell'ex-uragano Danielle dalla Spagna verso l'Italia: questo ciclone tropicale si era formato il primo settembre ad ovest delle Azzorre raggiungendo nei giorni successivi categoria 1 della scala Saffir-Simpson, la scala dell'intensità degli uragani, con venti fino a 150 km/h. Adesso l'ex-uragano, nettamente indebolito, arriva in Italia portando le prime ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Adesso abbiamo una data: il 17 settembre l'estate 2022, caldissima, opprimente, afosa e ovunque da record, finirà. È previsto, infatti, un tracollo delle temperature anche di 10-12 C, tireremo fuori i cappotti in questo weekend che sarà autunnale su gran parte dello Stivale e addirittura invernale sulle Alpi di confine con l'di qualche fiocco di neve oltre i 1700 metri. La configurazione meteorologica generale a livello europeo - spiega il sito www.iLMeteo.it - vede in queste ore il lento spostamento dell'ex-uragano Danielle dalla Spagna verso l'Italia: questo ciclone tropicale si era formato il primo settembre ad ovest delle Azzorre raggiungendo nei giorni successivi categoria 1 della scala Saffir-Simpson, la scala dell'intensità degli uragani, con venti fino a 150 km/h. Adesso l'ex-uragano, nettamente indebolito, arriva in Italia portando le prime ...

