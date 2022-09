Il Napoli batte anche i Rangers: è primo posto! – CLASSIFICA (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da pochi istanti è terminata la sfida di Champions League tra Napoli e Glasgow Rangers. Gli azzurri hanno disputato una straordinaria partita contro gli scozzesi e si sono portati a casa i tre punti. Le reti che hanno deciso il match sono quelle di Politano, Raspadori e Ndombele e hanno inchiodato il risultato sul 3-0. Il Napoli ha avuto la prima chance di sbloccare il match con Zielinski dagli undici metri, ma il polacco ha fallito per due volte dal dischetto. Il rigore era stato fatto ribattere a causa di una irregolarità del portiere dei Rangers che non aveva tenuto i piedi sulla linea di porta. CLASSIFICA Napoli Champions League Il Napoli vola a Glasgow: gli azzurri sono primi nel girone! Il Napoli, nei primi due ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da pochi istanti è terminata la sfida di Champions League trae Glasgow. Gli azzurri hanno disputato una straordinaria partita contro gli scozzesi e si sono portati a casa i tre punti. Le reti che hanno deciso il match sono quelle di Politano, Raspadori e Ndombele e hanno inchiodato il risultato sul 3-0. Ilha avuto la prima chance di sbloccare il match con Zielinski dagli undici metri, ma il polacco ha fallito per due volte dal dischetto. Il rigore era stato fatto rire a causa di una irregolarità del portiere deiche non aveva tenuto i piedi sulla linea di porta.Champions League Ilvola a Glasgow: gli azzurri sono primi nel girone! Il, nei primi due ...

