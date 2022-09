Ginnastica | Mondiali ritmica | oro per Sofia Raffaelli al cerchio

Eurosport_IT : SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastic… - littleire90 : RT @Eurosport_IT: SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastica ritm… - Alise0 : RT @Eurosport_IT: Meravigliosa! ???? #Raffaeli | #RHYWorlds2022 | @Federginnastica - itss_el : RT @Eurosport_IT: SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastica ritm… - Alise0 : RT @Eurosport_IT: SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastica ritm… -

ROMA. Storico oro per Sofia Raffaeli aidirimica in corso a Sofia in Bulgaria. La diciottenne di Chiaravalle è la nuova campionessa del mondo al cerchio. Con il punteggio di 34.850 l'azzurra ha superato la ginnasta di ...Nella prima Finale di Specialità dei2022 diritmica, la ribattezzata Formica Atomica ha letteralmente dominato la scena grazie a un ...Roma, 14 set. (Adnkronos) - Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, in Bulgaria. La diciottenne di Chiaravalle è la nuova campionessa al cerchio c ...Storica medaglia ai campionati di ginnastica ritmica in Bulgaria. Ottava l'altra azzurra Milena Baldassarri AGI - Storico titolo mondiale per Sofia Raffaeli. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro ...