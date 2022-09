Demi Lovato smetterà di andare in tour? Il grido d'allarme sui social: "Non ce la faccio più" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alcune dichiarazioni di Demi Lovato fanno supporre che questo sarà il suo ultimo tour, l'attrice si sarebbe lamentata delle sue condizioni di salute dichiarando l'intenzione di fermarsi. Demi Lovato ha recentemente annunciato che il suo nuovo tour, legato alla sponsorizzazione dell'ottavo album uscito, sarà il suo ultimo. La riprova di tutto questo è da ritrovare in alcune dichiarazioni nelle stories Instagram della cantante, poi cancellate. Demi Lovato ha più volte, e apertamente, condiviso le sue sensazioni di malessere con il mondo e i suoi fan, arrivando a parlare apertamente di un probabile ritiro. "Sono così fottutamente malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alcune dichiarazioni difanno supporre che questo sarà il suo ultimo, l'attrice si sarebbe lamentata delle sue condizioni di salute dichiarando l'intenzione di fermarsi.ha recentemente annunciato che il suo nuovo, legato alla sponsorizzazione dell'ottavo album uscito, sarà il suo ultimo. La riprova di tutto questo è da ritrovare in alcune dichiarazioni nelle stories Instagram della cantante, poi cancellate.ha più volte, e apertamente, condiviso le sue sensazioni di malessere con il mondo e i suoi fan, arrivando a parlare apertamente di un probabile ritiro. "Sono così fottutamente malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimosarà il mio ultimo. Vi ...

