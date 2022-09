Covid, via libera di Aifa ai vaccini per le nuove varianti Omicron Ba.4 e Ba.5: «Tutti i booster ugualmente efficaci» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Via libera dell’Aifa al vaccino anti-Covid adattato contro le sottovarianti Omicron 4 e 5. «La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di Aifa, nella riunione del 14 settembre 2022, ha deciso di rendere disponibile l’utilizzo del vaccino bivalente Comirnaty Original – Omicron BA.4-5, approvato da Ema, come dose booster per Tutti i soggetti previsti dall’indicazione autorizzata», si legge in una nota ufficiale dell’Agenzia. In precedenza, l’Agenzia Italiana del Farmaco aveva già approvato il primo vaccino contro la sottovariante Omicron 1. La Commissione tecnico scientifica di Aifa ha poi indicato la platea per cui la dose booster è raccomandata in via prioritaria. Tra questi, i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Viadell’al vaccino anti-adattato contro le sotto4 e 5. «La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di, nella riunione del 14 settembre 2022, ha deciso di rendere disponibile l’utilizzo del vaccino bivalente Comirnaty Original –BA.4-5, approvato da Ema, come doseperi soggetti previsti dall’indicazione autorizzata», si legge in una nota ufficiale dell’Agenzia. In precedenza, l’Agenzia Italiana del Farmaco aveva già approvato il primo vaccino contro la sottovariante1. La Commissione tecnico scientifica diha poi indicato la platea per cui la doseè raccomandata in via prioritaria. Tra questi, i ...

