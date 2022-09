“Così i russi hanno avuto la loro Caporetto”: parla il generale Carlo Jean (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Gli ucraini hanno avuto un gran successo sia strategico sia tattico”. Così il generale Carlo Jean, esperto di strategia militare e geopolitica, commenta il ribaltamento delle sorti della guerra in Ucraina dopo la controffensiva ucraina nei settori orientali. generale, si può dire che gli ucraini stanno vincendo? Indubbiamente, la situazione in Ucraina sul fronte Est InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Gli ucrainiun gran successo sia strategico sia tattico”.il, esperto di strategia militare e geopolitica, commenta il ribaltamento delle sorti della guerra in Ucraina dopo la controffensiva ucraina nei settori orientali., si può dire che gli ucraini stanno vincendo? Indubbiamente, la situazione in Ucraina sul fronte Est InsideOver.

