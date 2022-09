“Che schifo | odio questa cosa” Re Carlo III | gaffe choc | il video che non doveva uscire è già un pezzo di storia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La rabbia diIII. Dopo quello della firma durante la proclamazione a re, un altrodel nuovo sovrano è diventato virale. Ma andiamo con ordine. Sabato 10 settembreIII è stato formalmente proclamato Re in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. In Scozia, il Lord Lyon King of Arms ha letto la proclamazione del nuovo re a Mercat Cross a Edimburgo, seguita da una salve di cannone. Una banda militare poi ha suonato “God Save the King”, l’inno che non risuonava più dalla scomparsa di re Giorgio VI, il padre della regina Elisabetta II. Dopo la cerimonia all’Accession Council, il nuovo sovrano succede ufficialmente alla madre, la Regina Elisabetta II, morta l’8 settembre a 96 anni dopo 70 di regno. La rabbia diIII: si sporca la mano con una penna In queste ore undel ...