Bodo/Glimt vs FC Zurigo – pronostico e possibili formazioni

Entrambe alla ricerca della prima vittoria nella fase a gironi dell'Europa League, il Bodo/Glimt e l'FC Zurigo si affronteranno giovedì 15 settembre in Norvegia. I padroni di casa hanno raccolto un ottimo punto in trasferta sul campo del PSV Eindhoven nel primo turno, mentre gli ospiti sono stati sconfitti di stretta misura dall'Arsenal. Il calcio di inizio di Bodo/Glimt vs FC Zurigo è previsto alle 21

Anteprima della partita Bodo/Glimt vs FC Zurigo: a che punto sono le due squadre

Bodo/Glimt

Dopo aver vinto l'Eliteserien norvegese per la seconda volta consecutiva nella scorsa stagione, il Bodo/Glimt si è guadagnato l'accesso alle qualificazioni per la ...

