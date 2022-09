Addio all’attrice Irene Papas | esordì in I cannoni di Navarone Fu Penelope nello sceneggiato Rai sull’Odissea

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La grande attrice grecaè morta all’età di 96 anni a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era nata il 3 settembre 1926 con il vero nome diLelekou. Nel 2018 era stato annunciato chesoffriva del morbo di Alzheimer da cinque anni. Da allora ha vissuto lontano dagli occhi del pubblico. L’attrice fece il suo esordio nel cinema internazionale con film di grande successo come “Idi” e “Zorba il greco”. Nel 1968 fu scelta dal regista Franco Rossi per il ruolo ditv della Rai “Odissea”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

