WTA Portoroz 2022: Jasmine Paolini fatica per un set, poi batte Tara Würth (Di martedì 13 settembre 2022) Comincia con una vittoria il cammino di Jasmine Paolini nel torneo WTA 250 di Portoroz, in Slovenia. La toscana, che difende il titolo conquistato un anno fa, batte la croata Tara Würth, passata dalle qualificazioni, per 7-5 6-1. Attende ora una tra la francese Alizé Cornet, con cui ha vinto l’ultimo precedente in Billie Jean King Cup, e la slovena Kaja Juvan. Primo set particolarmente confuso, se non altro a causa del fatto che l’italiana conosce poco la sua avversaria, con tutte le conseguenze del caso. Würth mostra una buona solidità da fondo, e approfitta del fatto che il servizio di Paolini entri in ritmo molto lentamente per chiudere una sequenza di tre break consecutivi avanti 1-2. Il lottato sesto gioco restituisce la parità all’azzurra, che ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Comincia con una vittoria il cammino dinel torneo WTA 250 di, in Slovenia. La toscana, che difende il titolo conquistato un anno fa,la croata, passata dalle qualificazioni, per 7-5 6-1. Attende ora una tra la francese Alizé Cornet, con cui ha vinto l’ultimo precedente in Billie Jean King Cup, e la slovena Kaja Juvan. Primo set particolarmente confuso, se non altro a causa del fatto che l’italiana conosce poco la sua avversaria, con tutte le conseguenze del caso.mostra una buona solidità da fondo, e approfitta del fatto che il servizio dientri in ritmo molto lentamente per chiudere una sequenza di tre break consecutivi avanti 1-2. Il lottato sesto gioco restituisce la parità all’azzurra, che ...

