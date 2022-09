“Var introdotto per punire la Juventus”, Massimo Mauro nella bufera | VIDEO (Di martedì 13 settembre 2022) Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A tra Juventus e Salernitana, in particolar modo si sono registrate tantissime proteste dei bianconeri per il gol annullato a Milik. La squadra di Allegri è stata penalizzata dalle decisioni arbitrali, l’errore nei minuti finali del match è stato clamoroso. Partenza sprint della compagine di Davide Nicola che si porta in doppio vantaggio con i gol di Candreva e il rigore di Piatek, nella ripresa la reazione dei bianconeri con i gol di Bremer e Bonucci. A tempo quasi scaduto l’episodio che ha scatenato il caso: Milik sigla di testa il gol del vantaggio, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di Bonucci. Il gol è però regolare, il Var non valuta la posizione di Candreva che tiene tutti in gioco e la svista è stata gravissima. Al termine della partita si sono registrate le proteste dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A trae Salernitana, in particolar modo si sono registrate tantissime proteste dei bianconeri per il gol annullato a Milik. La squadra di Allegri è stata penalizzata dalle decisioni arbitrali, l’errore nei minuti finali del match è stato clamoroso. Partenza sprint della compagine di Davide Nicola che si porta in doppio vantaggio con i gol di Candreva e il rigore di Piatek,ripresa la reazione dei bianconeri con i gol di Bremer e Bonucci. A tempo quasi scaduto l’episodio che ha scatenato il caso: Milik sigla di testa il gol del vantaggio, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di Bonucci. Il gol è però regolare, il Var non valuta la posizione di Candreva che tiene tutti in gioco e la svista è stata gravissima. Al termine della partita si sono registrate le proteste dei ...

FBiasin : #Mauro ora a @PressingReal: “Il #Var è stato introdotto per punire la #Juventus”. Credo di aver sentito così. - tancredipalmeri : “Il Var e stato introdotto per punire la Juventus”. Pensa te come stiamo messi - sportmediaset : ??Massimo #Mauro, durante la puntata di @PressingReal del lunedì, dice la sua sul Var e sull'introduzione della tecn… - Giovann14793883 : RT @AlessandroFot10: @realvarriale @juventusfc Quelli del Var sono degli asini come te. Se ne parla perché è stato introdotto per vedere un… - IgnazioGrazioso : Thread sul #VAR: La verità, cari amici, è che il #VAR ha introdotto un elemento di disturbo all'ordine precostitui… -