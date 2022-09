Striscia La Notizia pesca da Maria De Filippi: ecco le due nuove veline (Di martedì 13 settembre 2022) Striscia La Notizia ritorna con due nuove veline. Ancora una volta il tg satirico di Antonio Ricci pesca dal calderone dei programmi di Maria De Filippi per arruolare la mora e la bionda che animeranno il bancone più famoso d’Italia. Striscia La Notizia: ecco le due nuove veline ufficiali Le due nuove veline ufficiali sono molto conosciute nel mondo della televisione italiana, in quanto entrambe hanno partecipato a programmi di Maria De Filippi. Non è la prima volta che il tg satirico di Mediaset trova all’interno dei format Fascino esattamente quello che cercava. Ma vediamo ora di chi si tratta. Cosmary Fasanelli e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 settembre 2022)Laritorna con due. Ancora una volta il tg satirico di Antonio Riccidal calderone dei programmi diDeper arruolare la mora e la bionda che animeranno il bancone più famoso d’Italia.Lale dueufficiali Le dueufficiali sono molto conosciute nel mondo della televisione italiana, in quanto entrambe hanno partecipato a programmi diDe. Non è la prima volta che il tg satirico di Mediaset trova all’interno dei format Fascino esattamente quello che cercava. Ma vediamo ora di chi si tratta. Cosmary Fasanelli e ...

beverlytozier3 : RT @Zerovirgola2: Anno 2022 Non solo esiste ancora quell’obbrobrio di Striscia la Notizia Ma esistono ancora le VELINE ?? Altro che Repub… - Zerovirgola2 : Anno 2022 Non solo esiste ancora quell’obbrobrio di Striscia la Notizia Ma esistono ancora le VELINE ?? Altro che… - fanpage : Cosmary Fasanelli sarà la nuova velina di Striscia la Notizia. La ballerina, classe 2000 e originaria di Brindisi,… - NiccolFrancesc6 : RT @rifless111: per tutti quelli che sminuiscono cosmary per la notizia appena uscita, andate voi a fare i provini per fare le veline di st… - SMSNEWSOFFICIAL : Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove Veline di Striscia la notizia -