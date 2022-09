Si ferma anche il podcast di Meghan Markle (Di martedì 13 settembre 2022) Gli effetti della morte della regina Elisabetta sulle produzioni per le piattaforme digitali. Già nei giorni scorsi, subito dopo la notizia del decesso battuta dal Palazzo Reale, era stato annunciato lo stop del set di The Crown, fortunata serie tv Netflix che ha un focus specifico sui Windsor e sulla regina in particolare. Una scelta che, sicuramente, è stata di omaggio e di rispetto ma che, per certi versi, era pronosticabile. Sicuramente più d’impatto è stata la decisione di rimandare, invece, l’uscita della quarta puntata di Archetypes, il podcast di Meghan Markle, moglie del principe Harry. LEGGI anche > La regina Elisabetta fu il primo sovrano a mandare una mail nel 1976 Archetypes, sospesa la pubblicazione della quarta puntata del podcast di Meghan Markle Di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 settembre 2022) Gli effetti della morte della regina Elisabetta sulle produzioni per le piattaforme digitali. Già nei giorni scorsi, subito dopo la notizia del decesso battuta dal Palazzo Reale, era stato annunciato lo stop del set di The Crown, fortunata serie tv Netflix che ha un focus specifico sui Windsor e sulla regina in particolare. Una scelta che, sicuramente, è stata di omaggio e di rispetto ma che, per certi versi, era pronosticabile. Sicuramente più d’impatto è stata la decisione di rimandare, invece, l’uscita della quarta puntata di Archetypes, ildi, moglie del principe Harry. LEGGI> La regina Elisabetta fu il primo sovrano a mandare una mail nel 1976 Archetypes, sospesa la pubblicazione della quarta puntata deldiDi ...

matteosalvinimi : Il candidato Pd si ferma ai preconcetti ideologici e forse non conosce realtà, poi parla di “ricchi”. Ma chi sono i… - berlusconi : Le minacce contro gli ebrei sono minacce contro la nostra stessa civiltà, ma, purtroppo, spesso si tollera un lingu… - __ChasingStars : A lavoro da me siamo appena tre i non fumatori e non ci fermiamo un secondo.. i fumatori si vanno a fare 5/6 sigare… - psb_original : Qui Parma - Non solo Mihaila: si ferma anche Ansaldi #SerieB - albemilano : @kittesencul Un autogol peggiore di così è difficile anche da immaginare. Ora Giorgia stia ferma immobile e vince a porta vuota. -