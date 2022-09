“Sangue e mer*a!” | Myrta Merlino la spara grossa | presa per le orecchie dall’ex Presidente

(Di martedì 13 settembre 2022) La conduttricescivola nell’indicibile: la bordata volgare le costa una sonora lavata di capo da Mario Monti.(fonte youtube)Talvolta anche le professioniste più rodate e comunicative del panorama televisivo compiono scivoloni diplomatici in piena regola. È quanto accaduto alla navigata conduttrice di La7, recentemente tornata al timone del suo talk-show “L’aria che tira”. Le prossime elezioni politiche, previste per il 25 settembre, hanno sconvolto i palinsesti delle principali emittenti, e i programmi includono nei rispettivi parterre significativi spazi legati al clima nel Belpaese. Durante l’ultima puntata del talk-show,ha affrontato l’oppressivo tema dei rincari in bolletta, nonché dello ...

Fanpage.it

...arrivare lontano mapiccoli passi. Oggi era un'opportunità di crescita come lo sarà quest'anno. Io devo dare il massimo, poi il resto arriverà. Questo Lecce ha un'anima incredibile, sputiamo...... la loro divinità), Leviatania ed il suo sovrano- Man (che ...sta intelligentemente centellinando il grosso bacino di materiale... della durevolezza dei legami non necessariamente di. Il ... Terroni di mer.., cliente si lamenta per l'attesa e va via: la vicenda in un ristorante a Sorrento A Sorrento, l'uscita maleducata della cliente ha ricevuto una risposta rispettosa dai ristoratori che sono stati esaltati da alcuni presenti. Una cliente in villeggiatura, stufa dell’attesa in un rist ...Un altro cliente ha invece recapitato un messaggio ai ristoratori, complimentandosi per l’educazione con la quale hanno reagito al cliente maleducato ...