Gazzetta_it : Potter scopre il Chelsea: 'Giocatori super'. Jorginho approva: 'Bravo e umile' -

I nuovi proprietari gli hanno dato come obiettivo minimo il quarto posto, maper il momento ha altri obiettivi: 'Penso alla prima partita, al Salisburgo - dice - . Dobbiamo competere, ma né in ...... Potter scopre il Chelsea: "Giocatori super". Jorginho approva: "Bravo e umile" Col Salisburgo la prima del nuovo allenatore dei Blues: "Sulla carta abbiamo tutto per fare bene, ma devo capire le persone". L'azzurro: "Si vede subito che ha ottime idee" ...Alla scoperta di Graham Potter, l'allenatore del Brighton in predicato di sostituire Tuchel sulla panchina del Chelsea. Come giocano le sue squadre