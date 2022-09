"Paghi per famiglie e imprese". Salvini batte cassa all'Europa (Di martedì 13 settembre 2022) «Decideranno gli italiani, di certo la Lega ha dimostrato di saper bloccare l'immigrazione clandestina come avevamo promesso: le cose che funzionano vanno confermate. Ricordo che rischio fino a 15 anni di carcere per aver fatto il mio dovere: difeso la sicurezza e la libertà dell'Italia». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a "Il Giornale", rispondendo alla domanda su un suo eventuale ritorno al ministero dell'Interno. Poi aggiunge: «Sosteniamo le sanzioni ma l'Europa adesso aiuti famiglie e imprese». Nell'intervista rilasciata ad Augusto Minzolini, il leader della Lega ribadisce l'importanza di un intervento mirato e immediato: "Sono convinto che sia necessario mettere sul tavolo 30 miliardi oggi, per evitare di spenderne tre volte tanto domani per fronteggiare cassa ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) «Decideranno gli italiani, di certo la Lega ha dimostrato di saper bloccare l'immigrazione clandestina come avevamo promesso: le cose che funzionano vanno confermate. Ricordo che rischio fino a 15 anni di carcere per aver fatto il mio dovere: difeso la sicurezza e la libertà dell'Italia». Lo dice il leader della Lega, Matteo, in un'intervista a "Il Giornale", rispondendo alla domanda su un suo eventuale ritorno al ministero dell'Interno. Poi aggiunge: «Sosteniamo le sanzioni ma l'adesso aiuti». Nell'intervista rilasciata ad Augusto Minzolini, il leader della Lega ribadisce l'importanza di un intervento mirato e immediato: "Sono convinto che sia necessario mettere sul tavolo 30 miliardi oggi, per evitare di spenderne tre volte tanto domani per fronteggiare...

